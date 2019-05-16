Ulusal NHK televizyonundaki habere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, babası Akihito'nun çekildiği tahta ay başında oturan Naruhito'yu başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda ziyaret etti.

Naruhito'ya devlet işleri konusunda brifing veren Abe'nin ziyaretine dair görüntü, İmparatorluk İdari Ajansı (Kunaiçoo) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Abe, görüşmede ay sonuna doğru Japonya'ya giderek Naruhito ile görüşecek ilk yabancı lider olması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretiyle ilgili detayları da sundu.

Krizantem tahtın önceki sahibi Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamış ve 30 Nisan'da da tahttan çekilerek "Emerit İmparator" sıfatını almıştı.

Kaynak: AA