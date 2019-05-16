Suudi Arabistan’ın Sabk gazetesi, İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma (Emr-i bi'l Maruf ve Nehy-i anil Münker) Heyetinin Asir bölgesindeki şubesine 6 milyon 217 bin 945 riyal (yaklaşık 1,6 milyon dolar) telefon faturası geldiğini ortaya çıkardı.

Bunun üzerine Heyet Başkanlığı, Asir bölgesindeki şubesinden gelen faturayla ilgili izahat istedi.

Emr-i bi'l Maruf ve Nehy-i anil Münker Heyetinin Asir Bölgesi Şube Sözcüsü Hamd El-Mer’i ise Sabk gazetesine yaptığı açıklamada, “Kesin bilgiler edindiğimiz zaman sizi bilgilendireceğiz” dedi.

Suudi Arabistan Telekom Şirketi (STC) Müdürü Muhammed Raşid, telefon faturası hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, “Bunlar müşteriler veya devlet kurumlarının özelidir ve ifşa edilemez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabk