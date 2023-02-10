Türkiye’nin karşı karşıya olduğu büyük deprem felaketi dünyanın gündeminde.

Bulunduğu konum sebebiyle büyük ve yıkıcı depremlere sıkça maruz kalan Japonya’da deprem uzmanı Profesör, Kahramanmaraş depremlerinin “bin yılda bir” görülebilecek şiddette olduğunu söyledi.

TRT Haber’e özel demeç veren Shinji, Kahramanmaraş depremlerini karada meydana gelen en şiddetli depremlerden biri olarak tanımladı, ortaya çıkan enerjinin meşhur Kobe depremindekinin 15 katı olduğunu belirtti.

Japon Profesör Shinji, Türkiye’deki depremin merkez üssü yeryüzüne çok yakın olması sebebiyle yıkımın bu denli büyük olduğunu da kaydetti.

"Bin yılda bir görülebilecek şiddette"

Japonya Tohoku Universitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesör Toda Shinji Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu örneklerle açıkladı.

Prof. Shinji "Bin yılda bir görülecek bir deprem. Kabukta geniş bir hareket meydana geldi. Böylesi büyük kırılma ve kabuk hareketi ancak bin yıl sonra görülür. Türkiye’deki depremde ortaya çıkan enerji Kobe ve Kumamoto depremlerinden 15 kat büyüktü.” dedi.

Japonya’nın Kobe kentini 1995’te vuran Büyük Hanşin Depremi 7,2 şiddetindeydi.

2016’daki Kumamoto Depremi de 7,0 büyüklüğündeydi.

"Karada meydana gelen en büyük depremlerden"

Profesör Toda Türkiye’deki depremlerin karada meydana gelen en büyük depremlerden biri olduğunu örneklerle açıkladı.

Prof. Shinji “Türkiye’deki son deprem Çin’deki Siçuan, Alaska, Yeni Zelanda ve Tibet depremlerinden bile daha büyük ve kötüydü. Üstelik saydıklarımın üçü kırsal kesimde oldu can kaybı azdı. Türkiye’dekiler ise doğrudan yerleşim yerlerinde meydana geldi. Türkiye’de en son Erzincan 1939 böyleydi” diyerek Türkiye’nin karşılaştığı felaketi gözler önüne serdi.

Prof. Shinji yıkımın bu denli büyük olmasının başlıca sebebinin merkez üssünün yüzeye yakın olduğunu söyledi.

"Depremde Anadolu ve Arap plakası çarpıştı"

Türkiye’de felakete sebep olan depremin yüzeye yakın ve yüzlerce kilometrelik bir alanda meydana geldiği açıklandı.

Prof. Shinji Arap plakasının Anadolu’ya doğru hareket ettiğini, çok sayıda fay hattı ve kabuktaki kırılmanın büyük artçıları tetiklediğini kaydetti.

Prof. Shinji “Türkiye’deki depremden sonra çok sayıda artçı sarsıntı oluyor, normalden büyük bu artçılar. Büyük depremler uzun fay hatları boyunca meydana gelir. Yapıların olduğu fay hattı 200 km uzunlukta ve buradaki gerilim sonucu meydana gelen kırılma yıkımın bu denli geniş bir alana yayılmasına sebep oldu” dedi.

"Yeni deprem olasılığını göz ardı etmemeliyiz"

Prof. Shinji 1999 yılının Ağustos ayındaki Kocaeli ve ondan birkaç ay sonraki Düzce depremini hatırlatarak “1999 yılının Ağustos ayında meydana gelen depremde ortaya çıkan enerji büyüktü ama aslında bir kısmı da diğer fay hattına aktarıldı. O depremde ortaya çıkan büyük gerilim sonrası ikinci deprem birkaç ay sonra yaşandı. Elbette depremin ne zaman nerede olacağını tahmin edemeyiz. Ama aynı bölgede (Kahramanmaraş) güçlü bir deprem yaşanma olasılığını gözardı etmemeliyiz” şeklinde konuştu.



