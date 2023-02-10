Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, onbinlerce kişi yaralandı.

Türkiye'nin yardımına, yine ilk koşan ülke dost ve kardeş Azerbaycan oldu.

Kurtarma ekiplerinin yanı sıra, Azerbaycan halkı da Türkiye için yardım seferberliği başlattı.

Depremlerin yaşandığı ilk günde Azerbaycan’da bir okul müdürü, öğrencilerine yaptığı "Türkiye'ye destek" konuşmasıyla sosyal medyada çokça paylaşıldı:

"Türk bizim canımız, ciğerimizdir. Türk’e gelen felaket bize gelen felakettir. Biz Türkiye’yiz."

Okul Müdürü Bahşeyiş Alamsakov, İctimai TV'ye konuştu:

"Ben hiç kimsenin etkisi ve yönlendirmesi olmadan yüreğimin sesine kulak verdim. Ben derhal tüm öğrencilerimi okulun bahçesinde topladım. Ve orada çocuklarını okula getiren, okuldan alan veliler vardı. İstedim ki öğrenciler, ülkemizin yani halkımızın başına gelen faciayı görsünler."

"Ben bu bir millet iki devlette özümü gördüm"

"Türkiye- Azerbaycan bir millet iki devlettir. Hiç kimse bunu aklından çıkarmamalıdır." diyen Müdür Bahşeyiş Alamsakov, "Ben bu bir millet iki devlette özümü gördüm. Taşların, enkazın, yeri göğü dağıtan depremin altında kendi özümü gördüm." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler benim sözümü çok dikkatli dinlediler. Hepsi hakikaten ellerini göğe açtılar, Allah’tan iman dilediler, Allah’tan yardım istediler. Ben kendime borç bildim ki bugün halkıma değen her acı zorluğu çocuklarım hissetsin, onların haberi olsun. Öğrenciler mektup yazdı. Topladığımız yardımların için mektuplar koydular."

Okul Müdürü Bahşeyiş Alamsakov, sözlerini "Türk halkı sen bizim büyüğümüzsün, sen bizim doğuşumuzsun." diyerek bitirdi.

