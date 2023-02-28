Duyuru, Olimpiyat ve Paralimpik etkinliklerinin planlanması ve sponsorluğunda yolsuzluk iddialarına ilişkin aylarca süren soruşturmaların ardından geldi.

Tokyo merkezli Dentsu, Japonya'nın en büyük reklam ajansı olarak biliniyor.

Japonya Adil Ticaret Komisyonu (FTC), reklam ajansları Hakuhodo DY Holdings, Tokyo Agency, Fuji Creative Corporation, Cerespo ve Same Two hakkında şikayette bulunduğunu söyledi .

FTC'de bir müfettiş olan Goh Okumura, "Bunun insanların yaşamları üzerinde geniş bir etkisi olacak kötü niyetli ve ciddi bir vaka olduğunu belirledik" dedi.

Dentsu, Cerespo ve Fuji Creative, Japonya'nın sanayi, dışişleri ve eğitim bakanlıklarıyla yapılan sözleşmelere teklif vermekten dokuz ay süreyle men edildi.

Geçen yıl, Tokyo 2020 Olimpiyatları organizasyon komitesinin eski bir üyesi ve daha önce Dentsu'da yönetici olan Haruyuki Takahashi, Olimpiyat sponsorlarından rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı.

Takahashi, Tokyo 2020 oyunlarının resmi ortağı olan iş kıyafeti perakendecisi Aoki Holdings'ten 380 bin dolar ödeme almakla suçlandı.

Takahashi iddiaları yalanladı.