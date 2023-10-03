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Dünya
AA 03.10.2023 14:41

Jamaika'da uyuşturucu madde içeren şeker yiyen onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı

Jamaika'da 60'tan fazla ilkokul öğrencisinin, kenevirden elde edilen uyuşturucu madde içeren şekeri bilmeden yedikten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Jamaika'da uyuşturucu madde içeren şeker yiyen onlarca çocuk hastaneye kaldırıldı

CNN'in haberine göre, 7 ila 12 yaşlarındaki en az 60 ilkokul öğrencisi, kenevirden elde edilen uyuşturucu madde içeren şekeri bilmeden tüketti.

Eğitim ve Gençlik Bakanı Fayval Williams, yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun kritik olmadığını belirtti.

Bakan Williams, X'te yaptığı paylaşımda da şekerin çocukların kusmasına ve halüsinasyon görmesine neden olduğunu ifade etti.

60'tan fazla çocuğu tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiğini kaydeden Williams, şekerin fotoğrafını da paylaştı.

Williams'ın paylaştığı fotoğrafta, şeker paketinin arkasında "çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız" ve "21 yaşından küçüklerin kullanımı için üretilmemiştir" şeklindeki hükümet uyarısının yer aldığı görülüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) internet sitesindeki bilgilere göre, ürünün "marihuana ve kenevirin bir çeşidi olan" Cannabis sativa isimli bitkide bulunan psikoaktif ve sarhoş edici etkilere neden olan "Delta-8 tetrahidrokannabinol" isimli kimyasal bileşeni içerdiği belirtiliyor.

Şeker ambalajında ürünün FDA tarafından onaylanmadığı bilgisi yer alıyor.

​​​​​​​Jamaika'da 2015'te yapılan düzenlemelerle 18 yaşından büyüklerin, 57 grama kadar kenevir bulundurmaları "hafif suç" olarak kabul ediliyor.

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