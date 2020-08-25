Kentte bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Yerel medya, dolunun tarım arazilerine zarar verdiğini bildirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Aynı zamanda çıkan fırtına ile yüzlerce ağacın devrildiği, sağanakla beraber meydana gelen selde de birçok aracın sular altında kaldığı aktarıldı.

Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina kentteki maddi hasarlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük kayıplar yaşandı.” ifadesini kullandı.