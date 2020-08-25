Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın internet sitesindeki açıklamasında Atina ve Ankara ziyaretlerini değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'deki gerginlik konusunda diyalog çağrısı yapan Maas, "Türkiye ve Yunanistan bizim NATO müttefikimiz. Doğu Akdeniz’de doğal gaz kaynaklarına ilişkin ihtilaflar ancak uluslararası hukuk temelinde ve samimi diyalog içinde çözülebilir” ifadelerini kullandı.

Maas, Yunanistan’la Türkiye arasındaki diyalog penceresinin kapanmaması gerektiğini vurguladı. Bunun için de gerginliğin dindirilmesine dönük adımlara ve doğrudan görüşmelerin başlamasına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.