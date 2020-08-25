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Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Atina ve Ankara'yı ziyaret ediyor. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sona erdirilmesi için Türk ve Yunan mevkidaşlarıyla görüşecek olan Maas, ziyaret öncesi diyalog çağrısı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın internet sitesindeki açıklamasında Atina ve Ankara ziyaretlerini değerlendirdi.
Doğu Akdeniz'deki gerginlik konusunda diyalog çağrısı yapan Maas, "Türkiye ve Yunanistan bizim NATO müttefikimiz. Doğu Akdeniz’de doğal gaz kaynaklarına ilişkin ihtilaflar ancak uluslararası hukuk temelinde ve samimi diyalog içinde çözülebilir” ifadelerini kullandı.
Maas, Yunanistan’la Türkiye arasındaki diyalog penceresinin kapanmaması gerektiğini vurguladı. Bunun için de gerginliğin dindirilmesine dönük adımlara ve doğrudan görüşmelerin başlamasına ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.
Etiketler: Heiko Maas almanya dışişleri bakanlığı doğu akdenizSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:56
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