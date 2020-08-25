Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 696 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 966 bin 189’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 120 artarak 16 bin 568’e, iyileşen sayısı 6 bin 652 artarak 779 bin 747’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,7’sinde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 681 artarak 258 bin 430’a, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 753’e çıktı.

Test sayısı 35 milyona yaklaştı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 187 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 34 milyon 800 bini geçtiği ifade edildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

COVID-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre’ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.