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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü, 41 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Belh ilçe merkezini hedef aldığı bildirildi.
Saldırıda 2'si sivil 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 41 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların hasar gördüğü, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Etiketler: Afganistan saldırı bombalı araçSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:23
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