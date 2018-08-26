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İtalya'nın karaya çıkarmadığı göçmenlerin gemiden inmesine izin

İtalya Katanya Limanı'ndaki gemide tutsak edilen göçmenlerin gemiden inmelerine izin verildi.

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İtalyanın karaya çıkarmadığı göçmenlerin gemiden inmesine izin

15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiyle Katanya Limanı'na götürülen göçmenlerin Pazartesi gününden beri karaya inmelerine izin verilmiyordu.

Uzun süren bekleyişin ardından İtalya hükümeti, göçmenlerin gemiden inmesine izin verdi.

Avrupa Birliği sessiz kaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden destek bekleyen İtalya'nın sorumluluğu paylaşma çağrısına ise Avrupa Birliği sessiz kaldı.

Arnavutluk 20 göçmen alacağını duyurdu

İlk destek, Birlik dışından olan Arnavutluk'tan geldi.

Arnavutluk'un 20 göçmeni alacağını duyurmasının ardından yalnızca İrlanda göçmenleri almayı kabul etti.

İrlanda 20 göçmen kabul edecek

Birliğin önemine vurgu yapan İrlanda, 20 göçmeni kabul edeceğini duyurdu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, göçmenlerin gemiden inmelerine izin verileceğini söyledi.  

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyan Katolik Kilisesi'nin göçmenlerin çoğunu alacağını açıkladı. 

Gemiden inmelerine izin verilmeyen 190 göçmenden sağlık durumu kötüleşenler daha önce hastaneye kaldırılmıştı.

Gemide kalan bazı göçmenler ise, açlık grevine başlamıştı.

Çoğu Eritre'den gelen göçmenler, 15 Ağustos'ta Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye alınmıştı.

İtalyan hükümeti, diğer Avrupa Birliği ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece gemidekilerin karaya ayak basmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: İtalya, İrlanda, göçmenler, gemi, Arnavutluk
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