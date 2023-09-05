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Dünya
Welt 05.09.2023 09:43

İtalya'nın başı turistlerle belada: 500 yıllık çeşmeye hasar verildi

Bir Alman, fotoğraf çekmek için Floransa'daki Neptün Çeşmesi'nin etrafından atladı. Yaklaşık 500 yıllık anıtın bazı mermer parçaları kırıldı. Adam şimdi ağır bir para cezasıyla karşı karşıya.

İtalya'nın başı turistlerle belada: 500 yıllık çeşmeye hasar verildi

Bir Alman tatilci, Floransa'nın en ünlü çeşmelerinden birine tırmanırken ciddi maddi hasara neden oldu.

Şehir yönetimine göre, 22 yaşındaki genç Pazartesi gecesi İtalyan sanat metropolünde fotoğraf çektirmek için Neptün Çeşmesi'ne tırmandı.

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Anıtın arabasından bir mermer parçası çıktı. Ayrıca adamın üzerine atladığı atın tırnağı da hasar gördü.

Hasarın 5000 euro olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, güvenlik kameralarından alınan görüntülerle tatilcinin izini sürdü.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, ortaya çıkan fotoğraflardan birini Pazartesi günü Facebook ve Twitter sayfalarında yayınladı.

Genç Almanın yüzünü kararttı ama şunu yazdı: "Kültürel mirasa yönelik bilgisizliğin ve vandallığın hiçbir haklı gerekçesi olamaz."

Tatilcinin artık büyük bir para cezasıyla karşılaşması gerekiyor.

Sekizgen çeşme 16. yüzyıldan kalma. 2018 yılında kapsamlı bir şekilde restore edildi.

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