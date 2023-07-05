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Dünya
AA 05.07.2023 23:02

Kolezyum'u tahrip eden turist mektup yazarak özür diledi

İtalya'da başkent Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'a kendisinin ve sevgilisinin adını kazıyarak tarihi anıta zarar veren Bulgar asıllı turist, Roma Belediyesi'ne mektup yazarak özür diledi.

Kolezyum'u tahrip eden turist mektup yazarak özür diledi
[Fotograf: AFP]

Geçen ay gezmek için geldiği Roma’da asıl adı “Flavian Amfitiyatrosu” olan Kolezyum’un duvarlarına anahtarıyla "Ivan + Hayley 23/6/23" kazıması sebebiyle büyük tepki çeken İngiltere’de yaşayan Bulgar asıllı turist Ivan Dimitrov, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve Roma Cumhuriyet Savcılığına bir özür mektubu gönderdi.

Dimitrov’un mektubunda, tüm insanlığın mirası olan bu anıta yönelik hareketinden ötürü bütün İtalyanlardan özür dilediği belirtildi.

Bu arada, Dimitrov’un özür mektubunda 2 bin yıllık Kolezyum'un antik bir yapı olduğunu bilmediğini dile getirmesi tepkilere yol açtı.

Il Messaggero gazetesinin haberinde de Dimitrov'un mektubunda, "Kolezyum'un antik bir yapı olduğunu bütün bu olanlardan sonra öğrendiğini büyük utançla kabul ettiğini" belirtmesinin "gaflarla yapılmış bir özür olduğu" yorumu yapıldı.

Ülkede geçen hafta bir kişinin, Kolezyum'a anahtarıyla "Ivan + Hayley 23/6/23" yazması ve bu anın görüntülerinin sosyal medyaya yansıması infiale yol açmıştı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, tahribatı yapan kişinin bulunup cezalandırılmasını istemişti.

Görüntülerde tahribatı yapan kişinin tespiti için İtalyan güvenlik güçleri hemen çalışma başlatmış ve genç turistin açılacak kamu davası neticesinde 5 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

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