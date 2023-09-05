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Dünya
AA 05.09.2023 07:55

Japonya'da 36 kişinin öldüğü KyoAni saldırısının şüphelisi Aoba suçunu itiraf etti

Japonya'da 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animasyon (KyoAni) stüdyosunun kundaklanmasına ilişkin yargılanan Aoba Şinci (45) suçunu itiraf etti.

Japonya'da 36 kişinin öldüğü KyoAni saldırısının şüphelisi Aoba suçunu itiraf etti

Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun 4 yıl önce kundaklanmasına ilişkin tutuklanan Aoba'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, Kyoto Bölge Mahkemesinde yapıldı.

Duruşmada yüz maskesi giyen ve tekerlekli sandalyede oturan Aoba, "cinayet" ve "kundaklama"nın da aralarında bulunduğu suçlardan savunma yaptı.

Stüdyoyu kundakladığını itiraf eden Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

20'yi aşkın duruşma sonrası suç işleyebilecek cezai ehliyeti olup olmadığına yönelik karar verilecek Aoba'nın, Ocak 2024 sonunda hüküm giymesi bekleniyor.

Savcıların, Aoba aleyhine idam cezası talep edeceği belirtiliyor.

Olay

KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı Temmuz 2019'daki saldırıda Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni yarışmasına eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.

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