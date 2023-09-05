Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2023 07:29

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir Filistinli İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Bölgedeki Sabit Sabit Hastanesi'nden bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun kurşunuyla yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

İsrail güçleri, beraberinde bölgeye getirdikleri iş makineleri ile yolları kazdı ve yol kenarlarındaki Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Söz konusu gelişmeye dair İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Birkaç aydır, Batı Şeria'daki belde ve köyler, bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra, İsrail güçlerinin düzenledikleri yoğun baskınlara ve saldırılara maruz kalıyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:25
Ameliyat edilen kadının karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu
06:33
Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü
06:27
Lüks markaları geride bıraktı: Kilo verme ilacı firması Avrupa'nın en değerli şirketi oldu
07:10
Amasya'da şebeke suyu içen 150 kişi hastaneye başvurdu
06:18
Yunan basını: Türkiye bizi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktı
06:15
İsrail'in kararıyla, Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişi yarından itibaren duracak
Kabusa dönen festivalden kaçış başladı
Kabusa dönen festivalden kaçış başladı
FOTO FOKUS
'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla kutladı
'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ