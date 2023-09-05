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Dünya
AA 05.09.2023 06:22

Lüks markaları geride bıraktı: Kilo verme ilacı firması Avrupa'nın en değerli şirketi oldu

Kilo verme ilacı üreticisi Wegovy, Fransa'nın lüks ürünler üreten holdingi LVMH'yi tahtından indirerek Avrupa'nın en değerli firması haline geldi.

Lüks markaları geride bıraktı: Kilo verme ilacı firması Avrupa'nın en değerli şirketi oldu

Hisseler, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk'in bu popüler ilacı İngiltere'de piyasaya sürmesinin ardından yükseldi.

Pazartesi günü kapanışta firmanın borsa değerlemesi 428 milyar dolar  seviyesindeydi.

Wegovy, haftada bir kez uygulanan ve insanların zaten tok olduklarını düşünmelerini sağlayan, böylece daha az yemek yemelerine ve kilo vermelerine neden olan bir obezite tedavisi uyguluyor.

2021 yılında ABD'deki düzenleyiciler tarafından onaylanmasından bu yana Hollywood'u ve kamuoyunu büyüleyen ilacın kullanıcıları arasında, Elon Musk gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Ancak uzmanlar, iğnelerin hızlı bir çözüm olmadığı veya sağlıklı bir diyet ve egzersizin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor.

Denemelerde kullanıcılar genellikle tedaviyi bıraktıktan sonra tekrar kilo alıyorlar.

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