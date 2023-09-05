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Dünya
TRT Haber 05.09.2023 06:11

Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden koronavirüse yakalandı. Joe Biden’a yapılan testi ise negatif çıktı.

Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray’da aylar sonra koronavirüs alarmı verildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden’a da test yapıldı.

Biden’ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.

Biden, 2022 yılının temmuz ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

G-20 Zirvesi için Perşembe Günü Hindistan’a gitmesi planlanan Biden’ın programında bir değişiklik olup olmayacağı duyurulmadı.
 

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Beyaz Saray Joe Biden ABD Koronavirüs
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