İtalya'da enerji kullanımına ilişkin bir hükümet kararnamesinde yapılan değişikliğe göre, okul ve diğer kamu binalarındaki iklimlendirme sistemleri, yılın en sıcak aylarında sıcaklığı 25-27 santigrat dereceden düşük tutmayacak şekilde ayarlanacak.

1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak kurallara göre, kış aylarında 19 dereceden fazla ısıtma yapılamayacak.

Müfettişlerin yapacağı denetimlerle, limitleri aşan yerlere 500 ila 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilebilecek.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, söz konusu girişimin yılda 2-4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi. Ülkede, kamu binalarının enerji maliyetlerinin yaklaşık yüzde 57'sinin iklimlendirmeyle ilgili olduğu belirtiliyor.