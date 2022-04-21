Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, The Guardian
İtalya'dan enerji tasarrufu için "iklimlendirme ayarı"
[Fotoğraf: AA]
Rus enerjisine bağımlılığı azaltmaya çalışan İtalya, kamu binalarında klimaların yazın 25 derecenin altında çalışmasını yasaklama kararı aldı.
İtalya'da enerji kullanımına ilişkin bir hükümet kararnamesinde yapılan değişikliğe göre, okul ve diğer kamu binalarındaki iklimlendirme sistemleri, yılın en sıcak aylarında sıcaklığı 25-27 santigrat dereceden düşük tutmayacak şekilde ayarlanacak.
1 Mayıs'ta başlayacak ve gelecek yıl 31 Mart'a kadar geçerli olacak kurallara göre, kış aylarında 19 dereceden fazla ısıtma yapılamayacak.
Müfettişlerin yapacağı denetimlerle, limitleri aşan yerlere 500 ila 3 bin euro arasında değişen cezalar kesilebilecek.
Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta, söz konusu girişimin yılda 2-4 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını söyledi. Ülkede, kamu binalarının enerji maliyetlerinin yaklaşık yüzde 57'sinin iklimlendirmeyle ilgili olduğu belirtiliyor.
Etiketler: İtalya Rusya Enerji Tasarrufu Enerji
Sıradaki Haber
Antarktika'da alarm: Deniz buzu en düşük seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz