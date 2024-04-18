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Dünya
AA 18.04.2024 21:13

İtalya'da Yargıtay, anmalarda "faşist selamı"nın yapılması suç sayılabilecek

İtalya'da Yargıtay, sağ elin dik ve yatay biçimde kaldırılmasıyla yapılan "faşist selamı"nın ocak ayında belirli haller dışında suç sayılmamasına yönelik hükmüne ilişkin gerekçeli kararında, bu duruma açıklık getirerek anma törenleri gibi etkinliklerde de bu selamlamanın yapılmasının suç sayılabileceğini bildirdi.

İtalya'da Yargıtay, anmalarda "faşist selamı"nın yapılması suç sayılabilecek
[Fotograf: AA]

Milano'da 2016'da yine anma töreni sırasında "faşist selamı" veren 8 aşırı sağcının temyiz davasını ocak ayında karara bağlayan Yargıtay, bu hareketin belirli haller dışında suç sayılmayacağına yönelik kararının gerekçesini dün açıkladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, ocak ayında açıkladığı "anma törenlerinde, faşist selamı verilmesinin suç kapsamında yer almasının suç sayılmayacağı" şeklinde yorumlanan ilgili kararın gerekçesinde, bu hareketin belli bir dizi faktör çerçevesinde yapılması halinde suç olabileceğini belirtti.

Yargıtay, gerekçeli kararında, "faşist selamı"nın anma töreninde yapılması halinde bunun suç olup olmadığına karar vermek için bir dizi faktörün dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, bunların; söz konusu selamın taşıdığı sembolik anlam, konunun faşist dönemle bağlantısı, katılımcı sayısı ve selamın sık yapılması, taklit maksadı taşıması olduğunu kaydetti.

İtalyan basını da dün açıklanan gerekçeli kararın, ocak ayında çıkan kararın ardından yapılan "anma törenleri ya da özel toplantılarda bu selamın yapılmasının cezai soruşturma kapsamının dışında sayılacağı" yorumların aksini belirttiğini, Yüksek Mahkemenin dünkü gerekçeli kararıyla bu konuya açıklık getirdiğini yazdı.

Ülkede son olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı faşist çizgideki İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) mensup 3 militanın, 7 Ocak 1978'de öldürülmesi dolayısıyla Roma'da düzenlenen anma töreninde, yüzlerce kişinin "Roma veya Nazi selamı" olarak da bilinen "faşist selamı" vermesi, kamuoyunda infial yaratmış ve tartışmamalara neden olmuştu.

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