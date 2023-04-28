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Dünya
AA 28.04.2023 23:55

İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı

İtalya Verileri Koruma Ajansının ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle getirdiği geçici erişim engelini kaldırdığı bildirildi.

İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı
[Fotograf: AA]

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir OpenAI sözcüsü, ChatGPT'nin İtalya'daki kullanıcılar için yeniden erişime açık hale geldiğini açıkladı.

Söz konusu yetkili, İtalya’daki kullanıcılara yeniden hizmet verecekleri için heyecanlı olduklarını ve kullanıcıların mahremiyetlerini korumaya sadık olduklarını belirtti.

OpenAl sözcüsü, İtalya Verileri Koruma Ajansı'nın gündeme getirdiği sorunları açıklığa kavuşturduklarını kaydetti.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde, OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt ettiği ifade edildi.

İtalya Verileri Koruma Ajansı, geçen ay ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatmış, uygulamaya erişimi 31 Mart'ta geçici olarak durdurmuştu.

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İtalya Yapay Zeka ChatGPT
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