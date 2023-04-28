Sudan Ordu Komutanı Burhan, HDK Komutanı Dagalu ile görüşmeyi reddetti

Amerikan merkezli Al-Hurra televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Burhan, bitirilmesi gereken bir isyana öncülük ettiği için Dagalu ile görüşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İsyancıların vatandaşları canlı kalkan olarak kullandıklarına işaret eden Burhan, "Yerleşim mahallelerinin dışında hiçbir isyancı güç yok. Ordu, muharebeyi çok kısa sürede çözebilir ancak altyapıyı ve sivilleri korumak için çalışıyoruz. Bunu ulusal bir sorumluluk meselesi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Burhan, ordunun, ülkenin batısındaki Darfur yakınında birkaç nokta dışında tüm Sudan'ı kontrol altına aldıklarını söyledi.

IGAD çözüm girişimi

Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün silahlı kuvvetler ile HDK'den birer temsilcinin ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını müzakere için Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da buluşmaları yönünde bir girişim başlatmıştı.

Sudan ordusu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi "prensipte" kabul ettiğini duyurmuştu.

HDK ise IGAD girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.