Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2024 22:55

İtalya'da yangın çıkan bir feribottaki 274 kişi tahliye edildi

İtalya'nın batısındaki Elba Adası'na giden bir feribotta çıkan yangın nedeniyle güvertedeki 274 yolcunun, limana dönen feribottan acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

İtalya'da yangın çıkan bir feribottaki 274 kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Piombino Limanı'ndan Elba Adası'na sefer düzenleyen "Corsica Sardinia Ferries" şirketine ait "Corsica Ferries 3" isimli feribot bugün öğleden sonra acil durumla karşılaştı.

Feribot, seferine başladıktan kısa süre sonra makine dairesinden duman çıkması sebebiyle Piombino Limanı'na geri döndü.

Yangın sebebiyle feribot kapakları çalışmadı, bu nedenle 274 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.

İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri de yolcuların tahliyesinin ardından makine dairesindeki yangına müdahale etti.

Yolculardan yaralanan olmadığı, sadece bir yolcunun olay sırasında panik atak geçirdiği duyuruldu.

ETİKETLER
İtalya Yangın
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in bugün 3 şehirde gerçekleştirdiği katliamlarda 25 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:08
Filistinli esir, İsrail zulmünü anlattı: Klozet suyu ile beni boğmaya çalıştılar
23:02
Çin 11 yeni nükleer enerji reaktörü inşa edecek
23:00
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör saldırılarında geçen yıl 4 bin 500 sivil öldü
22:58
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı
22:51
Mersin'de orman yangını
22:31
Katil İsrail'in bugün 3 şehirde gerçekleştirdiği katliamlarda 25 Filistinli öldü
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
FOTO FOKUS
BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ