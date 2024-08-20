İtalya'da yangın çıkan bir feribottaki 274 kişi tahliye edildi

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Piombino Limanı'ndan Elba Adası'na sefer düzenleyen "Corsica Sardinia Ferries" şirketine ait "Corsica Ferries 3" isimli feribot bugün öğleden sonra acil durumla karşılaştı.

Feribot, seferine başladıktan kısa süre sonra makine dairesinden duman çıkması sebebiyle Piombino Limanı'na geri döndü.

Yangın sebebiyle feribot kapakları çalışmadı, bu nedenle 274 yolcu acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildi.

İtalya Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri de yolcuların tahliyesinin ardından makine dairesindeki yangına müdahale etti.

Yolculardan yaralanan olmadığı, sadece bir yolcunun olay sırasında panik atak geçirdiği duyuruldu.