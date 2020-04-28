İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 27 bin 359'a yükseldi.

Katolik Kilisesi’nden hükümete ibadet özgürlüğü tepkisi

Katolik Kilisesi'nin ülkedeki en etkili kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), Başbakan Giuseppe Conte’nin dün açıkladığı 4 Mayıs’ta başlayacak kademeli normale dönüş programında, toplu ayinlerin bir süre daha yapılamayacağını belirtmesine tepki gösterdi.

CEI’nin, İtalyan hükümetine gönderilen mektupta, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasının “kabul edilemez” olduğunu belirttiği ifade edildi.

Başbakanlıktan kısa süre sonra bu konuda güvenlik önlemlerini düzenleyen yeni bir protokolün açıklanacağı belirtildi.

"2. Aşama" tepkilere yol açtı

Başbakan’ın dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açtı.

"2. Aşama" kurallarına göre, halka hareket özgürlüğünün tam olarak verilmemesi, sokağa yine izin belgesiyle çıkılacak olması, sadece aile ziyaretleri ve bölge içinde seyahat özgürlüğü verilmesi ile okulların eylül ayına kadar kapalı kalması eleştirilere neden oldu.

İtalyan basınında, "2.Aşama"nın halkta şüphelere yol açtığı ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesi; "Yasaklarla ve kurallarla yeniden açılıyor", La Repubblica; "Virüse meydan okuma: İtalya yeniden açılıyor" başlığını kullanırken Il Giornale ise "1,5’uncu aşama" şeklinde eleştirel manşetle çıktı.

Tedbirlerin kısmen gevşetileceği 4 Mayıs’tan sonraki dönem için Milano metrolarında toplu taşımada yoğunluk olmaması amacıyla oturulabilecek ve oturulamayacak koltuklara işaretler konulduğu bildirildi.

Bu arada, Başbakan Conte, salgının en çok etkilediği bölge olan Lombardiya’ya akşam saatlerinde bir ziyaret düzenlemek üzere bölgenin merkezi Milano’ya gitti.

Başbakan Conte, dün yaptığı açıklamayla, sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. Aşama"nın 4 Mayıs’ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurmuştu.