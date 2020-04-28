Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 10 Türk daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 123'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.
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