CNN'de yer alan haberde, Ulusal Başkent Zehir Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Kelly Johnson-Arbor, 31 Mart'tan bu yana dezenfektan ürünlerle zehirlenme vakalarına ilişkin aramaların yüzde 100 arttığını kaydetti.

Johnson-Arbor, Amerikalıların COVID-19 salgınına karşı evlerini dezenfekte etmek için ilave çaba sarf ettiğini belirterek "Bu aramaların çoğu temizlik malzemesinin kullanımındaki artıştan kaynaklı." ifadesini kullandı.

Temizlik ve dezenfektan ürünlerin kimyasal toksik karışımlar içerdiğine dikkat çeken Johnson-Arbor, market raflarındaki ürünlerin çocuklar için tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

En çok çocuklar etkileniyor

ABD Hastalık Önleme ve Korunma Merkezleri (CDC) internet sitesinde paylaşılan verilere de yer verilen haberde, zehirlenme aramalarının çoğunun çocuklarla ilgili olduğunun altı çizildi.

Ocak-Mart 2020 arasında yapılan aramaların yüzde 35,7'sinin 0-5 yaş arası çocukların temizlik ve dezenfektan ürünlerinden etkilenmesiyle ilgili olduğuna dikkat çekildi.

CDC'nin internet sitesinde de ülke genelinde her gün 0-19 yaş arası 300'den fazla çocuğun zehirlenme nedeniyle acil servise kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.