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Rusya'dan Hafter'in açıklamasına yanıt: Onaylamıyoruz
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da darbeci General Hafter'in devlet başkanlığı ilanı için "Rusya bunu onaylamıyor.” dedi.
Lavrov, konuya ilişkin ayrıca, "Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil” ifadesini kullandı.
Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti
Halife Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ve kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü. Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.
Etiketler: halife hafter rusya sergey lavrov general hafterSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:22
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