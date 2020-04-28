Fas Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 163 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 4 bin 246'ya, iyileşen sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısının 89'a çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 380 olduğu ifade edilen açıklamada, toplam 181 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle bir kişinin daha vefat etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 88'e yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının bin 847'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise bin 286 olduğu iletildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 87 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 810'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen kişi sayısının bin 246 olduğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkedeki vaka sayısının 2 bin 131'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken yeni ölümlerin yaşanmadığı vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 7 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 717'ye çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 145 olduğunu açıkladı.