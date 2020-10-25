Conte, bu sabah imzaladığı Başbakanlık Kararnamesiyle getirilen yeni tedbirleri açıkladı.

Ülkede son haftalarda vaka sayısının hızla yükseldiğine işaret eden Conte, "Salgındaki son vaka sayıları, kayıtsız kalamayacağız bir hal aldı. Virüs bulaştırma katsayısı (Rt), kritik eşik olan 1,5'e ulaştı. Şimdi önlemleri sıkılaştırmazsak önünü alamayız." dedi.

Ülkede günlük vaka sayısının 20 bine ulaştığına dikkati çeken Conte, "Bir başka genel karantinadan kaçınmak için salgın eğrisini kontrol altında tutmak istiyoruz. Ülke, ikinci bir genel karantinaya izin veremez. Hem sağlığı hem ekonomiyi korumalıyız." diye konuştu.

Çok sayıda işletme kapalı olacak

Bölge yönetimlerinin kendi bölgelerinde daha sıkı tedbirler de getirebileceğini belirten Conte, son imzaladığı kararnameyle tüm restoran, bar, kafe ve dondurmacıların 18.00’de kapanacağını ancak evlere servis yapabileceğini söyledi.

Başbakan, tüm spor salonları, yüzme havuzları, oyun salonlarının, estetik merkezlerinin kapatıldığını bildirdi.

Tiyatro, sinema ve konser salonlarının kapanacağını söyleyen Conte, tüm fuarların ve ulusal düzeyde profesyonel sporların durdurulduğunu ifade etti.

Başbakan, zarar gören sektörlere yönelik ek ödemelerin yapılacağı bilgisini de verdi.

Conte, ilkokullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini, ortaokul ve liselerde yüzde 75 oranında uzaktan eğitime geçileceğini kaydetti.