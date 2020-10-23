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İtalya vaka sayısında her gün yeni rekor kırıyor
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Son açıklanan rakamlarla günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye COVID-19 tanısı konulmuştu.
Salgının başından bu yana COVID-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif COVID-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.
Bu arada İtalya'da bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia'nın da COVID-19'a yakalandığı bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 19:02
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