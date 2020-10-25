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İran, kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesine askeri yığınak yaptı.
Sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti esnasında devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara birliklerinin bölgeye dün başlayan intikali, gerekli görülmesi durumunda artırılacaktır." dedi.
Pakpur, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını orta koymak olduğunu belirtti.
Tuğgeneral Pakpur, intikalin içeriği hakkında bilgi vermedi.
Etiketler: İranSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 17:14
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