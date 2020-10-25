Sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti esnasında devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara birliklerinin bölgeye dün başlayan intikali, gerekli görülmesi durumunda artırılacaktır." dedi.

Pakpur, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını orta koymak olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Pakpur, intikalin içeriği hakkında bilgi vermedi.