Muhalifler, seçimlerden hemen sonra Litvanya’ya giden eski Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın geçen haftalarda yaptığı çağrıya uyarak başkent Minsk’te sokağa çıktı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı şehirde, pek çok meydana giriş yolları ve merkezdeki metro istasyonları kapatıldı.

Nemiga Caddesi’nde ve Özgürlük Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Stella Meydanı’na yürüyüşe geçti. Ellerinde Belarus’un 1995 öncesinde kullandığı kırmızı-beyaz-kırmızı bayraklarla slogan atarak yürüyen protestocular, Maşerova Caddesi üzerinden şehrin diğer bölgesine yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Protestolar her hafta sonu sürüyor

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefetin sonuçlara karşı çıkması ve "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra Cumhurbaşkanlığının yetkilerini azaltan, parlamento ve hükümet sisteminin güçlenmesini isteyen Anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.