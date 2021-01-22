Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 472 can kaybı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 472 artarak 84 bin 674 oldu.
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 633 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e çıktı. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 502 bin 53'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 390’a geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 472 artışla 84 bin 674 oldu. İyileşenlerin sayısı 27 bin 676 artarak 1 milyon 855 bin 127'ye ulaştı.
İtalya'da COVID-19 için yaygın aşılama kampanyası 27 Aralık'ta başladı. Ancak, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın son haftalarda teslimatları azaltması sebebiyle süreç yavaşladı.
Ülkede, bugün güncellenen son verilere göre 1 milyon 308 bin 262 kişi aşılandı.
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