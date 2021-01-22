İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, yeni türün daha yüksek ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu söyledi.

Yüzde 30-70 daha kolay bulaşıyor

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı COVID-19 türü olduğunu anlattı. Vallance, İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını söyledi.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığını anlatan Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

İngiltere'de bir günde 1401 kişi öldü

Ülkede, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.