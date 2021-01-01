Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 462 can kaybı
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 462 artarak 74 bin 621 oldu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 22 bin 211 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 129 bin 376’ya ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 16 bin 877 artışla 1 milyon 479 bin 988 olurken, aktif COVID-19 hasta sayısı 574 bin 767’ye yükseldi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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