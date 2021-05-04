Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 315 bin 506 testte 9 bin 116 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 59 bin 821'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 413 bin 889, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 423 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 305 artarak, 121 bin 738'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 477 artışla 3 milyon 524 bin 194'e ulaştı.

Aşılananların sayısı 21 milyonu geçti

Virüse karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 21 milyon 358 bin 67 oldu.

Aşılananların 6 milyon 448 bin 414'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

