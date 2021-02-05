Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 14 bin 218 yeni vaka tespit edildi, 377 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da son 24 saatte yapılan 270 bin 507 testte 14 bin 218 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 611 bin 659'a ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 429 bin 118'e geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 377 artarak, 90 bin 618'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 14 bin 995 artışla 2 milyon 91 bin 923'e ulaştı.
Yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, aşılananların sayısı 2 milyon 377 bin 520 oldu. Aşılananların 987 bin 995'i ikinci dozu alanlar.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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