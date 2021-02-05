Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kotayk (Ermenistan)
Tarih-Saat : 05.02.2021, 18:48:21 TSİ
Enlem : 40.3106 N
Boylam : 44.7671 E
Derinlik : 6.65 km
Detay : https://t.co/neXNrqtO8r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ermenistan AFAD
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