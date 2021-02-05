Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Almanya'nın Köln şehrinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi. İmha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi.
Köln'ün Sürth semtinde bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenler arasında 24 hasta da bulunuyor ve bunlardan bazıları koronavirüs tedavisi görüyordu.
Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba, yerel saatle 15.00'te imha edildi.
Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı Almanya
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