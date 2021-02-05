Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3 ülkenin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

St. Petersburg’da Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden, Moskova’da ise Almanya Büyükelçiliğinden diplomatların 23 Ocak’ta yapılan yasa dışı gösterilere katıldığı açıklandı.

Büyükelçilik çalışanlarının bu eylemlerinin diplomatik statüye uygun olmadığı ve kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, 3 diplomatın yasa dışı eylemlere katılarak 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği ifade edildi.