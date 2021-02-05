İngiltere'nin Carlisle kentinde bir sığır müzayedesi düzenlendi. Alıcılar, Limuzin cinsi bir sığırı alabilmek için birbiriyle yarıştılar.

Rakiplerinin fiyatı bir iki dakikada belirlenip satılırken, onun satışı 5 dakika sürdü ve rekor fiyata satıldı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen müzayedede Limuzin cinsi bir sığır açık artırmada rekor fiyata satıldı.

"Piyango kazanmış gibi olduk"

Anavatanı Fransa olan Limuzin türü sığır 262 bin Sterlin yani 2 milyon 540 bin Türk Lirası karşılığında alıcı buldu. Bu satış, söz konusu cinse ödenen en yüksek ücret oldu.

Sığırın eski sahipleri, hayvanlarının bu kadar yüksek bir ücrete satılmasına "piyango kazanmış gibi olduk" sözleriyle sevindi.

Sığırın fiyatının yüksek olmasının nedeni, üreme çizgileriyle dolu bir soy ağacı olmasına bağlanıyor.