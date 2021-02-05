İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te cuma hutbesini okuyan Şeyh İkrime Sabri, Fransa’nın doğusundaki bir kentte bir Fransız’ın Kur’an-ı Kerim nüshasını yakmasına Fransa makamlarının hiçbir şekilde müdahalede bulunmadığını belirtti.

Şeyh Sabri, Fransız hükümetinin terör ve şiddete teşvik iddialarıyla ülkedeki 30’u aşkın camiyi kapattığına vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam düşmanlığını körüklediğini ifade etti.

Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin Fransa’ya gerekli tepki göstermediğini ve Fransız makamların da bu sessizlikten güç aldıklarını kaydeden Şeyh Sabri, Fransa’ya karşı protestolar düzenleyen ve Fransız mallarını boykot eden Müslümanları da selamladığını söyledi.

İsrail’e tepki gösterildi

Şeyh Sabri, ayrıca, yeni tip koronavirüs önlemleri gerekçesiyle Eski Şehir dışında yaşayanların Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermeyen İsrail makamlarını da kınadı.

Fanatik Yahudilerin bu önlemlere takılmaksızın İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini hatırlatan Şeyh Sabri, “Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, İsrail'in Harem-i Şerif’in hürmetini ihlali devam ediyor, Kudüslülerin camiye girişleri ya da Eski Şehir’e girişleri engelleniyor” dedi.

Mescid-i Aksa’da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı

İsrail’in Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina nedeniyle kapalı tutulan işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da sınırlı kişiyle cuma namazı kılındı.

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermedi.

Covid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir'in kapılarından geri çevirdi.

Harem-i Şerif’e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazını kıldı.

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana devam eden ve bu sabah sona ermesi planlanan Covid-19 karantinasının 7 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

