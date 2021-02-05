Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Refah Sınır Kapısı yeniden kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 4 gün süreyle çift yönlü açık tutulmasının ardından tekrar kapatıldı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sınır kapısının açık kaldığı süre içerisinde Gazze Şeridi'nden 4 bin 205 kişi ayrıldı, 2 bin 702 kişi dönüş yaptı.
Mısır makamlarının 286 kişinin Gazze'den geçişine izin vermediği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilere izin verilmeme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire yönetimi ile temaslarının devam ettiğini söylemişti.
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.
Etiketler: Filistin Devleti Mısır
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