Gazze'deki İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sınır kapısının açık kaldığı süre içerisinde Gazze Şeridi'nden 4 bin 205 kişi ayrıldı, 2 bin 702 kişi dönüş yaptı.

Mısır makamlarının 286 kişinin Gazze'den geçişine izin vermediği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilere izin verilmeme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire yönetimi ile temaslarının devam ettiğini söylemişti.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.