Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Pakistan'da "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşlere bombalı saldırılar düzenledi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2’si çocuk 29 kişi yaralandı.
Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da, Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sibi bölgesinde de Keşmir’e destek yürüyüşünde motosiklete bağlı bir bomba patlatıldı. Saldırıda 2’si çocuk 24 kişi yaralandı.
Henüz saldırıları üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan
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