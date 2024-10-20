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Dünya
AA 20.10.2024 02:36

İtalya'da şiddetli yağış sele neden oldu

İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış, ülke genelinde pek çok yerleşim yerinde sel ve taşkınlara yol açtı.

İtalya'da şiddetli yağış sele neden oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülke genelinin aşırı yağışların etkisiyle sular altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin aşırı yağışların etkisiyle taştığı, pek çok caddenin suyla kaplandığı kaydedildi.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore'nin, kent sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısı yapması, basına yansıdı.

Kuzeydeki Torino kentinden geçen Po Nehri'nin de bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği aktarıldı.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de aşırı yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi'nin tamamen sular altında kalıp adeta nehre dönüşmesinin görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı. Burada motosikletiyle sele kapılan bir kişinin güçlükle kurtarıldığı görüldü.

Şiddetli yağışlar nedeniyle adanın batısındaki Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Bu havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği bildirildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede "turuncu" ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

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İtalya Yağış Sel
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