İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, sol partilerin kalesi olarak bilinen Umbria bölgesinde, dünkü seçimlerde aşırı sağcı Matteo Salvini'nin liderlik ettiği merkez sağ ittifakın adayı Donatella Tesei oyların yüzde 57,55'ini alarak sandıktan zaferle çıktı. Ülkede iktidardaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Demokratik Parti (PD) ve diğer küçük sol partilerin desteklediği aday Vincenzo Bianconi ise yüzde 37,49 oyda kaldı.

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Lig ve Donatella Tesei için çılgın bir sonuç. Tesei, bu bölgedeki işleri düzene koymak üzere yarından itibaren makamında olacak. Umbrialılar, İtalyanlarla dalga geçenlere iyi bir ders verdi." ifadelerini kullandı.

Salvini, mevcut hükümetin İtalyanları temsil etmediğini savunarak, bir an önce ülke genelinde erken seçime gidilmesi çağrısını yineledi.

PD lideri Nicola Zingaretti ise Umbria'da net bir yenilgi aldıklarını kabul ederken, bunun nedenlerine bakacaklarını ifade etti.

Sağ oylar yükselişte

İtalyan basınında çıkan yorumlara göre, Umbria yerel seçimi, ağustosta Matteo Salvini'nin tetiklediği hükümet krizi sonrasında kurulan M5S-PD koalisyonu için halkın doğrudan değerlendirme yaptığı bir seçim oldu.

Uzmanların yorumlarında, Salvini’nin bu seçimlerin net kazananı olduğu belirtildi.

Umbria seçiminde, Salvini'nin aynı zamanda merkez sağ ittifak içindeki liderliğini de pekiştirdiği görüldü. Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin oyları yüzde 40'a yaklaşırken, bir diğer aşırı sağcı Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) yüzde 10 kadar oyla ikinci sırada, Silvio Berlusconi'nin Forza Italia'sı ise yüzde 5,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Umbria seçim sonuçlarıyla, ülkede sağ oyların yükselme trendinin devam ettiği görüldü.

İktidar partilerinin ittifakında ise PD'nin oyların yüzde 22,3'ünü aldığı, şu anki parlamentoda sandalye sayısı bakımından birinci parti olan M5S'in ise yüzde 7,7 ile büyük düşüş yaşadığı dikkati çekti.

Bu seçimde alınan ağır yenilginin koalisyon ortakları arasında zaten önceden hesaplandığı ve bir krize yol açmasının beklenmediği ifade edilen ANSA'nın haberinde, Umbria sonuçlarının, mevcut hükümette Dışişleri Bakanı olan M5S'in lideri Luigi Di Maio'yu kendi partisi içinde hedef haline getirebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA