Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Palermo ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla şehirde öğrenciler protesto yürüyüşü yaptı.

Stajda hayatını kaybedenler anıldı

Roma'daki yürüyüş, kent merkezindeki Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Venedik Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, kısa süre önce, stajda hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Lorenzo Parelli ve 16 yaşındaki Giuseppe Lenoci'yi andı.

Protestocular, çalışma hayatında öğrencilere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını istedi ve hükümet ile Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi'yi protesto etti.

"Bir sonraki hangimiz olacak?"

Roma'daki yürüyüşe katılan öğrencilerden Livia, yetkililerin kendilerini dinlemediğini ve artık yorulduklarını, daha iyi bir okul istediklerini söyledi.

Laura da arkadaşı Livia'nın söylediklerine katıldığını belirterek "Yakın zamanda iki öğrenci öldü. Bir sonraki hangimiz olacak bilemeyiz. Bu ben olabilirim, Livia olabilir ya da başka biri. Rahatsız edici bir durumdayız" dedi.

Bir diğer öğrenci Rebecca da okulların iyi idare edilmediğini belirterek, "İş kazalarında 2 öğrenci arkadaşımız öldü. Bu kabul edilemez. Bugün onlar için indim meydana" diye konuştu.

Başkentteki yürüyüşte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Milano'da da izinsiz şekilde Buenos Aires caddesini trafiğe kapatmaya çalışan bir grup öğrenciye güvenlik güçleri müdahale etti.