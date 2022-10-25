Ülkede 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın kurduğu koalisyon hükûmeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ilk aşamasından geçti.

Melonu, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde Meloni sabah saatlerinde hükûmet programını sundu ve program üzerinde genel görüşmelere geçildi.

İktidar ve muhalefete mensup milletvekillerinin görüşlerini açıklaması ve Başbakan Meloni’nin bunlara yanıtlar vermesinin ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda akşam saatlerinde güven oylaması yapıldı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 389 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında Meloni hükûmeti, 154 "Hayır" oyuna karşılık, 235 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükûmeti, yarın da parlamentonun üst kanadı Senatoda güvenoyu arayacak.

Sağ ittifakın eylül sonundaki genel seçimlerde parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elde etmesi sebebiyle Meloni hükumetinin, yarın Senato'daki güven oylamasını da zorlanmadan geçmesi bekleniyor.