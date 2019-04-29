5 Mayıs'ta İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Trieste kentinde düzenlenecek bir yarışa, yalnızca Avrupalı atletlerin kabul edileceği, Afrikalı atletlerin katılamayacağı açıklandı.

Yarışın organizatörü Fabio Carini, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, Afrikalı atletlerin "sömürülmesine" yol açan bir sistem bulunduğunu ve bu soruna karşı önlemler alınmasını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

"Bu cahilce ve utanılacak bir bahane"

Karar ülkedeki bazı politikacıların tepkisine yol açtı.

Demokratik Parti'den Avrupa Parlamentosu milletvekili Isabella De Monte, "Atletlerin sömürülmesini bahane etmesinler, bu cahilce ve utanılacak bir bahane." dedi.

İtalyan Sol Partisi'nden Nicola Fratoianni, İtalyan ve uluslararası spor organlarını "konuşmaya ve harekete geçmeye" çağırdı. Fratoianni, "Bu seçimin, spor dünyasının her kuralına, değerine ve etik kurallarına aykırı olduğu açıktır." dedi.

Geri adım atıldı

Tepkiler üzerine organizatör Fabio Carini yeni bir açıklama yaparak karar değiştirdiklerini, Afrikalı atletlerin de yarışa kabul edileceğini söyledi.

Facebook sayfasından da açıklama yapan Carini, "Kararın sonucu oluşan tepkilerden dolayı üzgünüm. Kırgın hissedenlerden özür diliyorum." dedi.

Kaynak: CNN Internatioal