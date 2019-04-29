Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'deki ilk durağı Irak Türkmen Cephesi oldu. Çavuşoğlu, milletvekili Aydın Maaruf ve il başkanı İmdat Sabah Bilal ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Erbil'deki temasları kapsamında IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed El-Hekim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı, görüşmelerin ardından terörle mücadelede işbirliği mesajı verdi.

"PKK'nın Irak'ta kökünü kurutmak için birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: TRT Haber