Halihazırda 2’si Çinli turist, biri de Wuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edildi.

Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı açıklamada, Covid-19’un bölgelerinde 6 kişide rastlandığını belirtti. Gallera, bölgede yaşayanlara dışarı çıkmama ve bir süre evlerinde kalma uyarısı yaptı.

Yetkililer, 6 vakadan ilkinin Casalpusterlengo’da 38 yaşında küresel bir şirket çalışanı olduğu, Çin’den gelen misafiriyle ay başında yediği yemeğin ardından rahatsızlandığı ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu kişinin virüsü, hamile olan öğretmen eşine ve halı sahada top oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı ve yapılan testlerle bunun anlaşıldığı ifade edildi.

Pozitif çıkanlarla temas edenler karantinaya alınacak

Aynı bölgede diğer 3 kişide daha virüsün tespit edildiği ve araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Son vakaların ardından İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, yeni bir talimatla Covid-19 testleri pozitif çıkanlarla temas etmiş kişilerin de karantinaya alınacağını bildirdi.

Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Giuseppe Ippolito da yaptığı açıklamada, "Lombardiya'da tespit edilen vakalar, İtalyan topraklarında tespit edilmesi sebebiyle bir ilk teşkil ediyor. Bu, bizi yeni bir aşamaya geçiriyor. Bu son vakalarla virüsün dışarıdan gelmesinin dışında yerel dolaşımla yayıldığı vakalara geçtik" dedi.

Güney Kore'de ikinci ölüm

Güney Kore'de virüsü taşıdığı doğrulanan 50'li yaşlarındaki kadının, ülkede dün ilk can kaybının yaşandığı Cheongdo bölgesinde tedavi gördüğü hastaneden, sabah saatlerinde nakledildiği Busan şehrindeki bir hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kuzey Gyeongsang bölgesinde yer alan Cheongdo'da dün, hastanede zatürre tedavisi gören 63 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ve bu kişinin, Covid-19 taşıdığının ölümünden sonra tespit edildiği kaydedilmişti.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, 86'sı Daegu şehri ile Cheongdo'da olmak üzere, bugün 100 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle ülkede virüs bulaşan kişi sayısının toplam 204'e çıktığı belirtilmişti.

Geminin Karadağlı mürettebatında Koronavirüs tespit edildi

Japonya'da yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" gemisinin Karadağlı mürettebatında virüs saptandığı belirtildi.

Karadağ Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Karadağ vatandaşının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının beklendiği söylendi.

Açıklamada, virüs tespit edilen kişinin kimliğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, telefon görüşmesinde kendisini iyi hissettiğini söylediği belirtildi.